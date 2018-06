I giornalisti francesi, Macron, il Papa e i migranti

Roma, (askanews) - Viaggio in Vaticano con un folto drappello di giornalisti per Emmanuel Macron, per una visita che in Francia è seguita con grande interesse. Le opinioni di Jean Marie Guenois del quotidiano Le Figaro, Virginie Riva della radio Europe 1, Laurent Marchand del quotidiano Ouest France.

"Non si conoscono, sono due riformatori, due uomini arrivati al potere in maniera piuttosto inattesa. Sono molto diversi e il Papa ha il doppio dell'età di Macron , ma l'incontro può riservare una certa sopresa, magari una simpatia chissà. Ci aspettiamo molto in Francia da questa visita anche se resta una visita di protocollo" dice Guenois.

"Non hanno affatto la stessa opinione sui migranti; il Papa difende l'accoglienza senza distinzione fra migranti economici, climatici o rifugiati: Emmanuel Macron ha appena fatto approvare una legge piuttosto severa in Francia, solo i richiedenti asilo possono essere accolti. Le loro divergenze riguardano l'accoglienza in Europa" dice Riva.

"Credo che il Vaticano sia cosciente della situazione geopolitica, cioé della posizione del governo statunitense e dlla crescita dei movimenti sovranisti in Europa. Emmanuel Macron è un interlocutore importante nella sostanza, perché i fautori del multilateralismo sono sempre di meno e il presidente francese è uno di loro" prosegue Marchand.

"D'altra parte la Francia è un paese laico, si vigila su possibili indebolimenti della laicità dello Stato e quindi Macron non deve correre il rischio di concedere troppo alla Chiesa cattolica, di mantenere il suo ruolo di presidente e una buona relazione bilaterale ma senza sconfinamenti" conclude Marchand.