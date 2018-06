La nave Maersk in porto a Pozzallo, il sindaco: sono strafelice

Roma, (askanews) - Si è conclusa l'odissea dei 108 migranti a bordo della nave cargo Alexander Maersk, ferma da 4 giorni al largo di Pozzallo. La nave danese è approdata nel porto siciliano dopo avere ottenuto il via libera dal ministero dell'Interno e dal ministero delle Infrastrutture. Sul molo, ad attendere i migranti, la macchina organizzativa coordinata dalla Prefettura, con gli agenti della polizia, i sanitari della Croce Rossa, le donne e gli uomini dell'Unhcr, e il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatùna che aveva rivolto un appello al ministro dell'Interno Matteo Salvini per superare la situazione di stallo.

"Sono strafelice, è la conclusione di una vicenda triste che finisce bene". "Noi siamo una città che ha una consolidata cultura dell'accoglienza. Nei nostri geni c'è la cultura del mare che serve a dare aiuto al di là di ogni legge, a chi soffre e sta male in mare aperto".

Sebbene le condizioni dei migranti fossero buone, il meteo in peggioramento rischiava di complicare ulteriormente la loro permanenza a bordo. Il dottor Vincenzo Morello: "Le condizioni generali sono buone, malgrado tutto - sono stati rifocillati, sono tranquilli ed emozionati. Non ci credevano più e invece stasera si è potuto fare lo sbarco".

Resta senza risposta il perché della mancata autorizzazione all'approdo. Il soccorso era avvenuto infatti sotto il coordinamento della Guardia costiera italiana, che aveva poi indicato Pozzallo come porto di destinazione. Intanto, sembra delinearsi una soluzione europea per l'altra nave ancora ferma in mare, quella della ong Lifeline, bloccata da giorni con a bordo oltre 230 migranti. Il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, ha parlato di un possibile "approdo a Malta".