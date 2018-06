Mattarella: solidarietà nel dna Italia. Non arrendersi alla paura

San Patrignano (RN), (askanews) -

"La solidarietà è un patrimonio del nostro popolo, nel dna degli italiani vi è la solidarietà".

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita alla Comunità San Patrignano in occasione del 40esimo anniversario dalla fondazione della comunità, nella Giornata mondiale per la lotta alla droga.

"La nostra cultura, la nostra storia, la bellezza del nostro Paese - ha detto Mattarella parlando ai ragazzi di San Patrignano - non sarebbero così grandi né così apprezzati nel mondo senza questo dato, questo valore della solidarietà".

San Patrignano, ha ricordato il Capo dello Stato "con i suoi risultati, con tutta la sua storia, è una prova che la vita di comunità, quando mette al centro la dignità della persone unica, non ripetibile e mai uguale a nessun altro, mette al centro il diritto di ognuno a diventare artefice del proprio futuro, e capace di sconfiggere l'egoismo, l'indifferenza, la paura, la solitudine. Il tessuto solidale di un paese è al suo interno di ciascuna comunità, è il bene comune prezioso e questo va sempre considerato a partire da chi ha responsabilità pubbliche".

"Nessuno vuole ignorare le preoccupazioni, che "vanno comprese", "ma non ci si può arrendere alla paura" ha aggiunto Mattarella.