Migranti, Avramopoulos: soluzione crisi può essere solo europea

Teheran (askanews) - Di fronte alla crisi migratoria "non c'è una soluzione nazionale". Lo ha detto il commissario europeo alle Migrazioni, Dimitris Avramopoulos, in vista del summit europeo su questa questione che divide l'Ue. "Non c'è una soluzione nazionale. Tutti quelli che si rifanno

alla politica nazionale soprattutto per la gestione dell'immigrazione, negano gli interessi del loro Paese", ha dichiarato Avramopoulos a margine di una visita ufficiale a Teheran, lunedì 25 giugno 2018.

"È un momento di grande responsabilità - ha concluso - bisogna arrivare ad adottare una politica, una strategia comune per fronteggiare questa situazione, altrimenti il progetto europeo è in pericolo. Non è la crisi economica che ha messo in pericolo l'Unione europea e il progetto europeo ma è soprattutto la crisi migratoria. L'Europa ha fatto molto finora, non siamo dove eravamo tre anni fa; bisogna continuare sullo stesso percorso con uno spirito di solidarietà fra i Paesi membri e di responsabilità storica nei confronti delle generazioni future".