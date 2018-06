Migranti, la gente a Pozzallo: Sì accoglienza, ma Ong a casa loro

Pozzallo, (askanews) - All'indomani dello sbarco dei 108 migranti arrivati a bordo della nave danese Maersk, che ha atteso 4 giorni al largo prima di potere attraccare, a Pozzallo si respira un'aria di assoluta tranquillità. Il paese in provincia di Ragusa da anni è frontiera d'accoglienza, e da sempre ha offerto e prestato soccorso a migliaia di migranti giunti dal mare. Un messaggio, però, i pozzallesi vogliono inviare all'Europa: si all'accoglienza ma sia più presente, al fianco dell'Italia, l'Unione Europea, e aiuti maggiormente i suoi territori di confine.

Nella piazza principale antistante il Comune, il coro di voci è lo stesso: "Questo prevedono le leggi internazionali, li devi prendere e portare a terra. Se non le prendi c'è la legge del mare che poi ci punisce. La legge internazionale del mare, bisogna rispettarla. Le Ong se ne stiano a casa loro. Io dico solamente che debbono collaborare anche le altre nazioni, a salvare questa gente. L'Italia deve essere in collaborazione con le altre nazioni. Da sola l'Italia non ce la può fare.

È una cosa politica, e nella politica è giusto aiutare i migranti, le cose giuste non hanno dato mai fastidio a nessuno. Ma sono le cose ingiuste che danno fastidio".