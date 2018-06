Migranti, la nave di Lifeline attraccherà a Malta

Malta (askanews) - Sembra vicina la fine dell'odissea anche per la nave dell'Ong Lifeline, battente bandiera olandese anche se Amsterdam ha detto di non averne traccia nei propri registri. L'imbarcazione, bloccata da giorni in mare con a bordo oltre 230 migranti, è stata autorizzata ad attraccare nel porto di Malta come ha annunciato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Con il presidente maltese - ha scritto in una nota - abbiamo concordato che l' imbarcazione sarà sottoposta a indagine per accertarne l'effettiva nazionalità e il rispetto delle regole del diritto internazionale da parte dell'equipaggio. L'Italia farà la sua parte e accoglierà una quota dei migranti con l'auspicio che anche altri Paesi europei facciano lo stesso".

Di tutt'altro tono il tweet del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"E due! - ha cinguettato il vicepremier - dopo la Ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla Ong Lifeline che andrà a Malta, con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no"!.