William in Israele visita lo Yed Vashem, il Memoriale della Shoah

Roma, (askanews) - Il principe William allo Yed Vashem, il Memoriale della Shoah a Gerusalemme. E' il primo membro della famiglia reale inglese a recarsi in visita ufficiale nello Stato ebraico, seconda tappa del suo viaggio dopo la Giordania e prima di Tel Aviv.

William, secondo in ordine di successione al trono britannico, non è accompagnato dalla moglie Kate. A Gerusalemme soggiorna all'Hotel King David, ex quartier generale dell'amministrazione britannica durante il mandato in Palestina, prima della creazione dello Stato di Israele nel 1948.

Dopo la visita allo Yed Vashem incontrerà separatamente il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Reuven Rivlin.