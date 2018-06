Catrambone (Moas): ong come trafficanti? Dirlo è una infamia

La Valletta, (askanews) - "Soprattutto dobbiamo aiutare queste persone che sono da più di una settimana in mare; so che ci sono anche tanti minori non accompagnati, forse una settantina". Lo ha detto Regina Catrambone, Direttrice e Cofondatrice Moas, il progetto ong di soccorso ai migranti che fino all agosto del 2017 prestava servizio nel Medirraneo, stamani a La Valletta. Catrambone si trova proprio a La Valletta per seguire la vicenda della nave Lifeline.

"Anche se il Moas fin dalla fine di agosto 2017 non è più qui nel mar Mediterraneo, non sono assolutamente d'accordo nel dire che le navi umanitarie siano trafficanti di persone. Ci sono tante persone che lasciano la propria famiglia proprio per stare in mare ad aiutare altra gente. Questa infamia non deve essere detta".

Quanto al motivo per cui il Moas ha lasciato il Mediterraneo, "Ad agosto 2017 le partenze erano drasticamente diminuite. Invece in Bangladesh dove siamo adesso si sono riversate 700mila persone dal Myanmar; c'era un'urgenza di essere presenti"