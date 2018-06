Migranti, il porto di Malta in attesa della nave Lifeline

Malta (askanews) - La nave Lifeline ha ricevuto l'ok per entrare nelle acque territoriali maltesi. Il via libera è stato comunicato dallo stesso equipaggio con un tweet.

Nelle scorse ore il comandante della nave aveva avanzato la richiesta di poter avvicinare l'imbarcazione, alla quale non è stato ancora indicato un porto di approdo, sotto la costa maltese per ripararsi dalle condizioni del mare in peggioramento.

A bordo della Lifeline, nave battente bandiera olandese gestita dalla omonima Ong tedesca, in stallo nel Mediterraneo da 6 giorni e attorno alla quale si è innescato un caso internazionale, ci sono 234 migranti.