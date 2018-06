P&G dona 15.000 ore di attività educative a Save The Children

Milano (askanews) - Di fronte alla stima dell'Istat, che quantifica in 1 milione e 292mila i minori che in Italia vivono in condizioni di povertà assoluta, Procter & Gamble ha donato a Save The Children 864.000 minuti di attività educative, pari a 15.000 ore o 30.000 euro. Si tratta di aiuti allo studio e laboratori artistici o sportivi che per Camilla Bianchi, referente territoriale per i progetti della onlus, sono importanti almeno quanto il sostegno economico: "La povertà educativa - ha detto - preclude il futuro per i ragazzi, le ragazze e i bambini per cui anzitutto per noi diventa fondamentale cercare di avere degli spazi come questo per offrire possibilità".

Lo prova, ad esempio, un giovane milanese di Quarto Oggiaro, che senza abbandonare l'istituto agrario è riuscito a realizzare il suo sogno. "Un ragazzo che noi seguivamo per i compiti, quindi che veniva supportato per lo studio - ha aggiunto Camilla Bianchi - poi un docente ci ha detto 'guardate che ha del talento per la musica'. Ha fatto un primo corso, ha imparato a suonare il piano. Anche in quel caso ha dimostrato il suo talento e adesso si è impegnato e sta frequentando il corso preaccademico al Conservatorio in corno".

Procter & Gamble ha devoluto 30 minuti di tempo per ogni 30 euro di spesa di propri prodotti effettuata su Amazon.it dal 9 aprile al 31 maggio. Una raccolta fondi originale che per la responsabile vendite e-commerce di P&G Italia, Alessia Monaco, ha dato risultati inattesi: "Sicuramente poiché il canale e-commerce è molto diffuso tra i millennials - ha spiegato - quello che sappiamo è che per questa fascia i temi sociali sono molto rilevanti per cui sicuramente c'è stata un'adesione maggiore per questo motivo".

Cuore delle attività educative sono i 23 Punti Luce aperti dal 2014 da Save The Children nei quartieri più svantaggiati di 18 città italiane.