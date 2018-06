Stefano Sollima sbarca a Hollywood per la premiere di "Soldado"

Roma, 27 giu. (askanews) - Il regista Stefano Sollima, conosciuto per le serie tv di successo "Romanzo criminale" e "Gomorra" e i film "ACAB" e "Suburra", è sbarcato a Hollywood per dirigere "Soldado", sequel del film "Sicario" di Denis Villeneuve.

All'anteprima a Los Angeles il regista italiano ha sfilato sul red carpet accanto ai due protagonisti, le star Benicio Del Toro e Josh Brolin, già interpreti del primo Sicario.

Nel film si racconta la lotta al narcotraffico fra Stati Uniti e Messico che si è inasprita da quando i cartelli hanno iniziato a trasportare terroristi attraverso il confine. Per combattere questa guerra senza regole l'agente federale Brolin dovrà unire le forze con il misterioso Benicio Del Toro.

I critici americani sono rimasti entusiasti e lo hanno definito un film pieno di tensione, incredibile. E il regista, emozionato a Hollywood per il debutto americano, ha spiegato: "Mi piace esplorare le zone grigie, io credo che facciano parte dell'essere umano. Ognuno di noi non è solo un regista, un bravo ragazzo, un padre o una madre, siamo molto più complessi e se si guarda senza filtri in ogni uomo si possono trovare tante sfumature di grigio".