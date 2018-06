Usa, giudice ordina ricongiungimento famiglie separate al confine

Washington (askanews) - Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Dana Sabraw, di San Diego in California ha ordinato al governo del Paese che le famiglie di migranti separate al confine con il Messico, in ossequio alla politica della "tolleranza zero" del presidente Donald Trump, debbano essere riunite entro 30 giorni.

Secondo quanto stabilito dall'ordinanza, inoltre, per i bambini sotto i 5 anni il ricongiungimento deve avvenire entro due settimane.

Intanto, i procuratori generali di 17 stati americani, più quello di Washington Dc, hanno depositato una causa per mettere in dubbio la costituzionalità delle politiche sulle separazioni delle famiglie di migranti chiedendo l'immediato ricongiungimento dei minori con i loro genitori.

Tutti i procuratori sono democratici e la coalizione è guidata da quelli di California, Massachusetts e Washington. L'accusa sostiene che le politiche di tolleranza zero, che ora Trump ha fermato con un ordine esecutivo, sono una violazione dei diritti costituzionali degli immigrati e provocano traumi ai bambini.

In questo momento ci sono ancora 2.047 bambini migranti separati

dalle loro famiglie e sono sotto la responsabilità dell'Health and Human Services.