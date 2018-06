Vitalizi, ex parlamentari: delibera Fico monumento all'illegalità

Roma (askanews) - "La delibera presentata dal presidente della Camera,

Roberto Fico è un monumento all'illegalità". Antonello Falomi, a nome dell'associazione degli ex parlamentari, annuncia battaglia contro la delibera sul taglio dei vitalizi approdata oggi in ufficio di presidenza alla Camera.

"Con disprezzo e arroganza l'ufficio di presidenza ha deciso di andare avanti su una delibera che sanno sarà bocciata perchè in contrasto con i principi e i valori della Costituzione - ha spiegato Falomi in una conferenza stampa a Montecitorio insieme a Giuseppe Gargani - ma per loro conta solo avere un anno e mezzo di tempo per poter andare alle prossime elezioni europee

sventolando lo scalpo dei vitalizi. È solo propaganda, si tratta di una gigantesca presa in giro degli italiani".

L'ex deputato della sinistra riferisce poi che la delibera è stata opera di un lavoro di collaborazione "dai tratti non del tutto chiari" con il presidente dell'Inps Tito Boeri, il quale ha fornito dei coefficenti di trasformazione "totalmente inventati e privi di qualunque fondamento giuridico".

Secondo gli ex parlamentari insomma "l'equità sociale non c'entra nulla. Questa è una vendetta politica e solo nei regimi totalitari si puniscono le persone in quanto classe politica". E ancora "è un abuso di potere, un'operazione vergognosa lontana dai principi costituzionali", ma anche "un attacco frontale allo stato di diritto e alla funzione del parlamentare" il cui vero

obiettivo è "colpire poi anche le pensioni". "Noi siamo solo il cavallo di troia: Fmi e Bce chiedono da tempo all'Italia di ridurre la spesa pensionistica... in un Paese di evasori e gente che trasferisce i soldi nei paradisi fiscali l'unico bancomat sono i pensionati", attacca ancora Falomi.