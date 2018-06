La nave dell'ong Open Arms: "Ci negano l'attracco a Malta"

Roma, (askanews) - "Abbiamo fatto richiesta per entrare nel porto di Malta per cambiare equipaggio. A bordo non abbiamo migranti. Al momento questa autorizzazione ci è stata negata, ora stiamo cercando di capire perché e quali sono le motivazioni".

"Abbiamo fatto richiesta come si fa sempre quando bisogna attraccare in un porto e la risposta è stata negativa". "In questo momento a bordo c'è l'equipaggio di volontari, ci sono anche giornalisti spagnoli". Non ci sono migranti, non abbiamo effettuato salvataggi in questa ultima missione.

"Proactive Open Arms è una Ong spagnola, con sede a Badalona, attiva dal 2015. Opera nel Mediterraneo centrale, in coordinamento con la Guardia Costiera italiana, cerca di salvare persone che fuggono da guerre e persecuzioni e che si trovano in difficoltà nelle acque del Mediterraneo".