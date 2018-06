Lifeline: "Nessun capo di imputazione al comandante"

Roma, 28 giu. (askanews) - Rientrati da Malta, dopo l'odissea di cinque giorni al largo del porto della Valletta, i rappresentanti della Ong tedesca Lifeline hanno assicurato, in una conferenza stampa a Berlino, di voler cooperare con le autorità maltesi, in seguito a una inchiesta aperta nei confronti del capitano.

"Il nostro comandante è stato interrogato nel quadro di una inchiesta - ha annunciato Marie Naass, di Lifeline - e poi è tornato sulla nave. Giovedì mattina è stato nuovamente interrogato dalla polizia".

Axel Steier, portavoce della Ong, ha riferito di non aver ricevuto al momento nessun documento per la messa in stato di sequestro dalla bave.

Durante la conferenza stampa a Berlino, Marie Naass ha precisato: "Abbiamo sempre rispettato il diritto internazionale in mare. Ci siamo attenuti alle convenzioni internazionali. E credo sia per questo che non ci sia un capo di imputazione".