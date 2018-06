Magister Canova, viaggio multimediale tra scultura e suggestioni

Venezia (askanews) - Un percorso multisensoriale e multimediale per entrare nel mondo di Antonio Canova. Dopo la mostra dedicata a Giotto nel 2017 il progetto Magister arriva a Venezia, nella Scuola Grande della Misericordia, e racconta la vita e le opere del grande scultore neoclassico utilizzando i video, la musica, la narrazione e l'installazione. "Magister Canova" è un'immersione nell'arte che porta avanti un'idea diversa di mostra, come ci ha spiegato Renato Saporito, amministratore delegato di Cose Belle d'Italia Media Entertainment, supervisore creativo dell'intero progetto.

"Portiamo in giro per il mondo - ha detto ad askanews - i grandi maestri della storia dell'arte, valorizzando questi contenuti attraverso un linguaggio innovativo che coniuga edutainment e rigore scientifico. E la parola rigore scientifico per noi è importante, perché rappresenta il rispetto con cui trattiamo il contenuto e le tecnologie".

La mostra, in un dialogo con il contemporaneo, si apre con una grande installazione di Fabrizio Plessi che immagina un percorso dentro il cervello di Canova e poi prosegue nel grande "Giacimento" al piano superiore della Scuola, dove si possono riscoprire, accompagnati dalla voce di Adriano Giannini e dalla musica di Giovanni Sollima, i capolavori dello scultore, come per esempio "Amore e Psiche".

"Non vogliamo fare puro intrattenimento - ha aggiunto Saporito - ma vogliamo fare cultura attraverso l'utilizzo di tecnologie, che però restituiscono anche emozione e coinvolgimento. In qualche modo bisogna anche un po' abbattere le barriere che alcune volte certe mostre possono creare, e che non invogliano dei giovani piuttosto che altre tipologie di visitatori ad andare a scoprire il contenuto culturale".

Decisivo in questo senso il supporto tecnologico, che non esaurisce le potenzialità della mostra, ma ne alimenta la stessa possibilità di esistenza.

"Il partner per l'evoluzione tecnologica - ha concluso l'ad di Cose Belle d'Italia Media Entertainment - quest'anno è Epson, con cui siamo in continua ricerca per trovare tutti gli strumenti adatti alla valorizzazione del contenuto".

"Magister Canova", che anticipa la terza parte del progetto che sarà dedicata a Raffaello, resta aperta al pubblico fino al 22 novembre.