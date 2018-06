MotelNoire, il tormentone della loro estate è "90° Fahrenheit"

Roma, (askanews) - Si intitola "90° Fahrenheit", è il nuovo singolo dei MotelNoire, che, dopo avere aperto tutte le date dell'ultimo tour de Le Vibrazioni, presentano un brano molto estivo.

Il progetto MotelNoire nasce nel 1999 dall' incontro di Domenico "Nik" Castaldi" (chitarrista), Christian "Kris" Del Giudice (cantante) ed Enrico "Enrik" Tantussi (percussionista/batterista) nelle periferie di Milano. In quegli anni la musica per la band era tutto e furono molte le collaborazioni e le esperienze. A distanza di anni, impiegati nel mondo del professionismo, completano la formazione con Danilo Di Lorenzo (tastiere/programmazione), Eugenio Ventimiglia (batterista), Tony Corizia (bassista) e decidono di racchiudere tutto il loro passato nell'album "On Tv", una miscela di puro rock italiano distribuito su 13 tracce e pubblicato per Sony Music.