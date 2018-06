Netflix colora d'arcobaleno la metro di Milano in vista del Pride

Milano (askanews) - A Milano Netflix ha colorato d'arcobaleno la fermata della metropolitana Porta Venezia. E' il modo in cui la piattaforma di film e serie in streaming ha deciso di celebrare il Milano pride, la giornata dell'orgoglio omosessuale, che si svolgerà il 30 giugno prossimo. I colori dell'arcobaleno fanno da sfondo a cartelloni pubblicitari che mostrano alcune coppie gay di serie disponibili su Netflix, come Lito e Hernando, di "Sense 8" e "Piper e Alex" di "Orange is the new black, corredate dalla scritta "non esistono". Un diretto riferimento al ministro della famiglia Lorenzo Fontana che poco dopo il suo insediamento aveva dichiarato "le famiglie gay non esistono".