Peroni, una mostra per raccontare legame fra Roma e la sua birra

Roma, (askanews) - Raccontare il legame tra la città eterna e la sua birra. E' stata un successo di presenze la mostra "Acqua e Birra per Roma Capitale" che in un solo mese è stata visitata da migliaia di persone che, nella sede dell'Archivio di Stato nel complesso di Sant'Ivo alla Sapienza, hanno ricostruito il legame storico tra Birra Peroni e Roma attraverso testimonianze e documenti ufficiali.

Un lungo racconto che ha permesso di capire la relazione tra la crescita urbana, demografica e produttiva della capitale con i luoghi di produzione, promozione e vendita di Birra Peroni tra la fine dell'800 e il '900, con particolare riferimento alla stretta connessione tra Birra Peroni e l'Acqua Pia Antica Marcia, azienda nata nel 1869 per gestire e vendere acqua dell'acquedotto romano e che, ancora oggi, gestisce alcuni servizi idrici della capitale.

L'ultimo giorno dell'esposizione si è chiuso con una celebrazione di Peroni Cruda, la birra non pastorizzata che - come ha spiegato Ludovica Lioy, Peroni Family brand manager - è un prodotto del made in Italy che ha già conquistato importanti riconoscimenti a livello internazionale.

"Peroni Cruda è una birra prodotta in Italia con malto cento per cento italiano ed è una birra lanciata due anni fa cha ha già ricevuto due importanti riconoscimenti internazionali tra cui quello incassato al New York international beer competition dove ha conquistato la medaglia d'oro e le è stato conferito il premio di miglior lager internazionale dell'anno. Diciamo che così la qualità italiana è stata certificata a livello internazionale".

E la qualità del percorso produttivo di Peroni Cruda è stata illustrata dal mastro birraio, Raffaele Sbuelz.

"Questo prodotto nasce nella scia del più famoso e popolare brand italiano della Birra Peroni. In sintonia con i tempi, in sintonia con la necessità di freschezza che il consumatore italiano richiede sempre di più ai prodotti. Per questo si è pensato di togliere uno step importante nella fabbricazione della birra che è quello della pastorizzazione. E' un trattamento termico e come tale non certo giova al prodotto anche se è diventato molto più blando ed efficiente".