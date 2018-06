Gruppo NSA: banche e imprese, domanda e offerta si incontrano

Milano (askanews) - Un tessuto di piccole e medie imprese che ha voglia di crescere e dall'altra parte banche pronte a sostenere i progetti degli imprenditori. E' positivo il quadro che in questo particolare momento congiunturale il Gruppo NSA, importante realtà italiana nella mediazione creditizia, traccia della situazione economica nel nostro Paese. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato di NSA, Francesco Salemi.

"Dal nostro osservatorio che è privilegiato perché ogni giorno i nostri consulenti incontrano circa 300 imprenditori, ogni giorno siamo in contatto diretto con le piccole e medie imprese italiane - ha detto ad askanews - vediamo che c'è una grande esigenza di crescita delle imprese e una grande prospettiva positiva, finalmente, dopo anni in cui le condizioni erano diverse. Secondo noi è il momento giusto per le imprese per accedere al credito, per fare richiesta di credito, perché queste condizioni probabilmente nei prossimi anni si modificheranno e non saranno più così vantaggiose".

La mission per il Gruppo NSA è proprio quella di mettere in contatto le imprese e le banche, favorendo un circolo virtuoso di finanziamenti e investimenti.

"Il gruppo NSA - ha aggiunto Salemi - è il primo operatore nazionale per quanto riguarda la mediazione creditizia e questo è certificato dal fatto che quest'anno prevediamo di intermediare circa 2 miliardi di euro di finanziamenti a favore di piccole e medie imprese italiane. Lavoriamo con 19 istituti di credito e abbiamo attualmente 12mila clienti che lavorano con noi da diversi anni e per i quali procuriamo finanziamenti alle migliori condizioni disponibili sul mercato".

Il servizio offerto punta a unire sia le esigenze di credito delle aziende, sia quelle delle banche di mitigare il rischio sui nuovi finanziamenti, anche di lunga durata.

"NSA - ha concluso Francesco Salemi - ha costruito un servizio da questo punto di vista unico nel panorama italiano, che prevede la gestione integrale di tutto il ciclo del fondo di garanzia che permette appunto di garantire queste operazioni in modo molto importante, all'80% dei finanziamenti oggi. Questo consente alle banche di ridurre notevolmente il rischio di prestare denaro alle PMI e quindi agevola la possibilità per le banche di dare condizioni migliori con tempi di risposa più veloci".

In questo contesto l'obiettivo del Gruppo NSA è quello di essere, attraverso la mediazione creditizia, anche un tassello nell'auspicato scenario di ripresa del Paese.