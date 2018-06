Migranti, per Aquarius sosta tecnica a Marsiglia e non a Catania

Milano (askanews) - La nave Aquarius dell'ong SOS Méditerranée è arrivata a Marsiglia per uno scalo tecnico di 4 giorni. A riferirlo è la portavoce dell'ong, Laura Garel, precisando che a bordo ci sono una trentina di persone dell'equipaggio, della ong e di Medici senza frontiere.

La nave Aquarius, che esegue scali tecnici ogni tre settimane per rifornimenti e avvicendamenti di personale, era solita fare tale operazione a Catania, in Sicilia. Ma il direttore delle operazioni di Sos Mediterranee, Frédéric Penard, ha detto nei giorni scorsi che "il clima non è più favorevole alle ong" in Italia. Anche Malta ha rifiutato di fare attraccare la nave a La Valletta.