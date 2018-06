Migranti, Salvini: accordo Ue svolta per Italia, aspettiamo fatti

Milano (askanews) - "Aspettiamo di leggere il documento, ho sentito il presidente del consiglio stanco ma soddisfatto perchè per il momento abbiamo portato a casa il 70%, la svolta epocale è che per una volta l'Europa ha discusso di proposte e bisogni italiani, documenti e richieste italiani. Con i governi passati eravamo noi ad inseguire, adesso il resto l'Europa vuole aiutare l'Italia, abbiamo detto dei no al documento se non ci fossero interventi importanti sul tema immigrazione, adesso vogliamo vedere numeri, soldi e fatti concreti".

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si dice soddisfatto dell'accordo raggiunto a Bruxelles dal Consiglio europeo sul tema dei migranti, ma come il san Tommaso del Vangelo, che finchè non vede non crede, e dice di voler aspettare i fatti per trarre le conclusioni definitive. Al Festival del lavoro di Milano, per la prima volta in veste di ministro, elenca i provvedimenti adottati nel frattempo sul tema.

"Intanto per quello che è di competenza del mio ministero, ho sentito il ministro delle Infrastrutture, anche noi emaneremo una circolare che chiude i nostri porti, non solo allo sbarco ma anche alle attività di rifornimento delle Ong che sono organismi che spesso sono al di fuori della legge e indesiderati nei porti italiani". "Noi stiamo facendo di tutto, gli unici centri che stiamo lavorando per aprire sono quelli per i rimpatri, almeno uno per regione, che ospitino per qualche tempo i clandestini in attesa di espulsione. Nuovi centri di accoglienza non ne faremo anzi, stiamo lavorando per tagliare i costi e scendere dai 35 euro al giorno su cui lucrano le finte cooperative".