Di Maio: se Paesi Ue rivedono accordi rivedere contributi Italia

Milano (askanews) - "Noi diamo 20 miliardi di euro all'anno all'Unione europea; se questi signori dopo aver firmato un documento, dopo qualche ora smentiscono quel documento, vuol dire che forse dobbiamo rivedere quei 20 miliardi": lo ha detto il ministro del lavoro e dello sviluppo economico e leader del Movimento 5 Stelle a margine del Festival del lavoro di Milano parlando dell'accordo raggiunto al consiglio europeo di Bruxelles, dopo le polemiche che hanno riguardato il giorno dopo. "Visto e considerato che non appena si ottiene un mezzo risultato questi altri Paesi subito fanno un passo indietro, forse così saremmo ancora più convincenti, visto e considerato che il tema del veto e del porre il veto vedo che preoccupa. Per un'Italia che in questi anni, a quei tavoli, non ha mai parlato neanche di veto"ha concluso Di Maio.