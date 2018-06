Iraq, il violoncellista che suona tra le macerie di Mosul

Mosul (askanews) - Suonare tra le macerie di luoghi cari al proprio popolo. Il celebre violoncellista iracheno Karim Wasfi non è nuovo a iniziative del genere. Nel 2015 si mise a suonare a Baghdad nei luoghi degli attentati. Oggi è a Mosul per portare la sua musica tra le rovine della città vecchia e soprattutto davanti ai resti della grande Moschea devastata dalla guerra. "L'obiettivo di questa performance è di incoraggiare le istituzioni internazionali per dare un sostegno alla ricostruzione", ha spiegato.