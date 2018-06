Migranti, Di Maio: fare centri di protezione in Paesi provenienza

Milano (askanews) - Fare centri per migranti nei Paesi di provenienza, non in quelli di arrivo: è il pensiero del ministro del Lavoro Luigi Di Maio sul tema dell'accoglienza a margine del Festival del lavoro di Milano. "Io personalmente penso che dovremmo fare i centri nei paesi di provenienza; ragioniamo sempre su quello perché il miglior modo per aiutare queste persone è fare in modo che noi debbano più fare questi viaggi della speranza, che a volte si trasformano in tragedie in

mare - ha detto Di Maio - con viaggi della speranza che àle

ongàpurtroppoàin questi anni hanno o assecondato oppure gestito

senza coordinarci con al guardia costiera libica, come è successo per la Life Line". Si tratta, ha spiegato poi, di "centri di protezione nei Paesi africani in modo tale che questa gente non prenda una nave, una barca, un gommone per attraversare il Mediterraneo" ha spiegato.