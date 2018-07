Di Maio: concertazione a oltranza per contratto collettivo rider

Roma (askanews) - "È emersa la volontà di lavorare a un contratto collettivo nazionale per i rider". Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine del tavolo sui rider al ministero del lavoro. "Siamo molto avanti su questo - ha aggiunto nel corso di una conferenza

stampa - può diventare il primo contratto collettivo in Europa

sui rider".

"Ci sarà una concertazione ad oltranza - ha riferito Di Maio - riconvocheremo un tavolo questa settimana".

L'obiettivo, ha aggiunto Di Maio, è quello di procedere il "più rapidamente possibile puntando a inserire una norma nell'ambito dell'iter di conversione del Dl dignità".

"Abbiamo fatto un primo tavolo di confronto sui rider - ha

spiegato Di Maio - una generazione abbandonata che non ha neanche le tutele minime. Abbiamo davanti due strade: la prima è una norma nel dl decreto dignità che andrà a disciplinare le tutele minime, la seconda strada è quella della concertazione, cioè mettersi attorno a un tavolo per trovare una soluzione".

L'obiettivo, ha sottolineato il ministro, è quello di prevedere: un compenso minimo orario, tutele Inps e Inail, il diritto a non dipendere da un algoritmo, un contratto con chiari dettagli nel rapporto contrattuale. "Lavoreremo a partire dalle tutele per poi arrivare alla natura del contratto", ha aggiunto il titolare del ministero del Lavoro. "Puntiamo a un contratto innovativo che deve riuscire a rispondere alle esigenze di queste nuove tipologie di lavoro".

"Sono molto contento di come sia andato il tavolo - ha precisato - è solo l'inizio, ma non era scontato. Nei prossimi giorni sentiremo le parti per le loro proposte e spero il prima possibile, puntiamo a inserire una norma nell'ambito dell'iter di conversione del dl dignità, per arrivare a una soluzione".