Elisa, Cosmo, Marracash al lungomare di Napoli per Aperol Spritz

Napoli (askanews) - Aperol Spritz, l'aperitivo italiano per eccellenza, ha colorato di arancione il lungomare di Napoli con il primo "Aperol Happy Together Live", con la musica dal vivo di Cosmo, Elisa e Marracash. I tre artisti hanno animato la notte napoletana dapprima in contemporanea su tre palchi differenti per poi ritrovarsi su un palcoscenico comune per il gran finale.

Lorenzo Sironi, senior marketing director Italy di Campari Group.

"Inauguriamo a Napoli l'Happy Together Live di Aperol che è un format assolutamente sorprendente e speriamo emozionante per tutti - ha detto - nasce dalla filosofia del marchio Aperol: quella del superamento delle differenze e di unione congiunta di mondi diversi. Per questo abbiamo scelto la musica, che è il veicolo per eccellenza universale, e scelto tre artisti che hanno generi musicali e target completamente differenti come Cosmo, Elisa e Marracash e li abbiamo messi a suonare insieme. Le differenze, anche nella musica, possono essere superate e dar vita a qualcosa di corale".

Dopo oltre un anno di lavoro, Aperol Spritz è riuscita, anche grazie al supporto del Comune di Napoli, a creare un evento che ha coinvolto Mergellina, la Rotonda Diaz, via Caracciolo e viale Dohrn trasformando l'intero lungomare partenopeo in un luogo di incontri, musica, selfie, divertimento, relax e tanti... tanti aperitivi.

"L'anno prossimo - ha aggiunto Sironi - Aperol compie cent'anni, quindi, l'ambizione è di riprendere questo format e di fare qualcosa di più grande e importante che ormai è un successo italiano e anche mondiale".