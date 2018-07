Francia, evasione in elicottero: governo in imbarazzo

Parigi (askanews) - La rocambolesca evasione in elicottero dal carcere francese di Réau, vicino Parigi, da parte di Redoine Faid, un rapinatore che stava scontando 25 anni di carcere per aver ucciso una poliziotta di 26 anni, sta creando un grave imbarazzo nel governo francese. Faid, quasi stesse interpretando il copione di un film d'azione - come si vede in queste immagini amatoriali postate on line dal sito penit.com - è scappato dal carcere grazie a due complici che hanno attaccato la struttura di sicurezza con fucili e bombe fumogene per portare via Faid con un elicottero di una scuola di volo dirottato; uno smacco cocente su cui il governo intende aprire un'inchiesta.

Il ministro della Giustizia, Nicole Belloubet ha detto di aver inviato una squadra di ispettori nel carcere perché capiscano bene cosa sia accaduto.

"E' stata un'evasione assolutamente fuori dall'ordinario - ha detto - messa a segno grazie a un commando molto ben preparato al punto da avere un elicottero, erano tre persone più il pilota istruttore che avevano preso in ostaggio".

"Questo commando, probabilmente ha studiato la zona con dei droni - ha aggiunto il ministro - l'inchiesta giudiziaria stabilirà come siano andate le cose e chi sono i responsabili".

L'elicottero è stato successivamente ritrovato in un sobborgo di Parigi a circa 60 chilometri dalla prigione. Il pilota, picchiato, è stato trovato in stato di shock mentre i responsabili hanno proseguito la fuga con diverse auto.

Già cinque anni fa, Faid si era reso protagonista di una clamorosa fuga dal carcere. Nel 2013, armato di pistola, aveva preso in ostaggio quattro guardie carcerarie prima di darsi alla fuga. La polizia lo aveva riacciuffato sei settimane più tardi i un albergo della periferia di Parigi.

Noto anche per alcune apparizioni televise, al festival del cinema di Parigi nel 2009 Faid aveva avvicinato il regista Michael Mann, autore del film di gangster "Heat" del 1995 (con Al Pacino e Robert De Niro) e gli aveva detto: "Tu sei il mio consulente tecnico". In uno dei libri scritti in gioventù Faid (noto anche come "l'autore") ha spiegato di aver visto decine e decine di volte quel film per organizzare al meglio le sue rapine.