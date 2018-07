Gay Pride a Istanbul nonostante il divieto del governo

Milano (askanews) - Il divieto imposto dal governo non ha fermato un migliaio di persone che sono scese in piazza per il Gay Pride di Istanbul. I manifestanti hanno ballato, sventolato bandiere arcobaleno e letto una dichiarazione alla stampa, circondati da numerosi poliziotti che ad un certo punto hanno cercato di disperdere il corteo. 11 persone sono state arrestate.