L'oro della staffetta azzurra diventa virale: "Prima le italiane"

Milano (askanews) - La medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo della squadra di staffetta femminile italiana 4x400 è diventata un simbolo. Una vittoria che ha acquistato un valore che va oltre quello sportivo per moltissime persone che hanno pubblicato sui social la foto delle 4 ragazze (Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot) diventate simbolo dell'Italia del presente e del futuro, multiculturale e, in questo caso, vincente. Qualcuno ha sottolineato anche che i diritti sono di tutti, pure di chi non vince nulla.

Le loro foto sono diventate virali con l'hashtag #primaleitaliane e moltissimi riferimenti a Pontida, il raduno leghista che si svolgeva nelle stesse ore.

"I loro sorrisi sono la risposta all'Italia razzista di Pontida - ha scritto in un tweet Roberto Saviano - L'Italia multiculturale nata dal sogno repubblicano non verrà fermata".