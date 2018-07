Palestinesi in marcia a Ramallah contro i colloqui di pace

Ramallah (askanews) - Centinaia di palestinesi continuano a manifestare a Ramallah, in Cisgiordania, contro gli sforzi dell'amministrazione degli Stati Uniti per rilanciare i colloqui di pace in Medio Oriente tra israeliani e palestinesi. Da diversi mesi l'Autorità Palestinese ha congelato ogni contatto con Washington in segno di protesta per l'atteggiamento dichiaratamente pro-Israele dell'amministrazione Trump.