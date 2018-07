Salvini: l'Europa esisterà solo se idee Lega la contageranno

Roma, (askanews) - "I popoli in Europa non sono mai stati così in conflitto. Se le idee della Lega contageranno gli altri Paesi europei questa Europa avrà la speranza di esistere. Altrimenti vincono loro, quelli per cui non esistono i confini, non esistono regole, esistono solo diritti ma non doveri".

Lo ha detto Matteo Salvini da Pontida. "Le nazioni ricche sono tenute ad accogliere lo straniero nei limiti del possibile e io penso che in Italia questi limiti siano stati raggiunti" ha aggiunto.