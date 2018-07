Conte difende il decreto Dignità: "Non siamo contro le imprese"

Il premier Giuseppe Conte difende il cosiddetto decreto Dignità, il provvedimento varato ieri dal consiglio dei ministri che contiene la stretta su delocalizzazioni e contratti a termine, modifiche al redditometro e lo stop alla pubblicità del gioco d'azzardo.

"Il governo non è in contrasto con l'attività imprenditoriale, anzi adotteremo anche misure per incentivare le attività imprenditoriali, vogliamo una sana alleanza con il mondo del lavoro e imprenditoriale ma vogliamo contrastare iniziative che possano apparire ingiustificate perché si basano su aiuti e benefici per determinate finalità", ha detto Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi illustrando i provvedimenti assunti dal Consiglio dei ministri di ieri.

"Misure significative - ha ricordato - sono state anche adottate per contrastare la delocalizzazione delle attività imprenditoriali e salvaguardare i livelli occupazionali, soprattutto in casi in cui un imprenditore usufruisce di benefici di Stato e poi prima di un minimo tempo, che abbiamo stabilito in cinque anni, ne approfitta per spostare all'estero l'attività produttiva".

LAVORO E IMPRESA - "Ieri sera si è svolto un Consiglio dei ministri che ha deliberato l'emanazione di alcuni decreti, sono particolarmente lieto come presidente del governo che il primo dl che ha un contenuto e caratterizza il nostro indirizzo politico in materia economica e sociale sia intitolato al recupero della dignità dei lavoratori, degli imprenditori e dei cittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro, che riteniamo sia una condizione che non può protrarsi nel tempo - ha continuato il presidente del Consiglio - non può costituire l'unica unità di misura dei rapporti di lavoro. Le nuove norme non eliminano la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato ma vogliono dare un segnale ben preciso che non costituiscono la regola del mercato del lavoro".

IL NODO DEL GIOCO D'AZZARDO - Il governo ha approvato le norme "contro l'azzardopatia" perché "non vogliamo che si alimentino queste forme di dipendenza, che non sono meno perniciose di quelle classiche come l'abuso di alcol e stupefacenti. Non sono da incentivare queste derive patologiche e quindi limitiamo e contrastiamo i messaggi pubblicitari connessi a questa piaga", ha detto Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.