Delrio: il PD vuole un assegno universale per tutti i figli

Roma, (askanews) - "Abbiamo presentato una misura di sostegno alle famiglie, perché l'Italia torni a essere un Paese che vuole fare figli, fare figli deve essere una libera scelta, per questo lo Stato deve essere sempre più vicino alle famiglie".

Così il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, spiegando la proposta di legge presentata dal Partito Democratico.

La proposta prevede "un assegno universale per tutti i figli e una dote di servizi per le famiglie che scelgono di avere figli. Un accompagnamento dalla nascita fino alla maggiore età, perché crediamo che sia un'emergenza sociale il fatto che il Paese ha smesso di credere nel suo futuro. Questa misura è semplice e riordina le misure precedente, le mette a sistema e le potenzia e fa parte di un'agenda sociale che il Pd ha proposto già con il primo pilastro che è il reddito di inclusione, il secondo è il sostegno alle famiglie con figli e il terzo sarà il salario minimo per aiutare a combattere le disuglianze e le famiglie che ancora hanno difficoltà a sostenere i costi dei figli e la loro crescita".

"Crediamo che essere vicino a chi ha più bisogno sia uno dei compiti dell'opposizione - ha aggiunto Delrio - speriamo che il governo possa dialogare su queste misure concrete e realizzabili in poco tempo, invece di inventare nuove strade che rischiano di non dare sostegno a chi ne ha realmente bisogno".