Di Maio: avviati i lavori per il contratto collettivo dei rider

Roma, (askanews) - "Abbiamo avviato i lavori per il contratto collettivo nazionale dei rider, il primo in Europa: metteremo al centro le tutele di quei ragazzi, stabiliremo che chi fa il rider deve avere tutele".

Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio su Fb in un post con scritto: "Decreto Dignità approvato in Consiglio dei Ministri! È la Waterloo del precariato. Cominciamo a restituire i diritti ai cittadini. Le persone tornano a essere persone!".

Nel video di Maio ha spiegato: "Abbiamo anche approvato un decreto per la terra dei fuochi e un decreto che fornisce le imbarcazioni alla guardia costiera libica per aiutare i migranti per i salvataggi in mare in Libia, e nel decreto dignità c'è anche una norma che aiuta gli insegnanti delle lauree magistrali, quelli che dovevano essere licenziati per la sentenza del Consiglio di Stato, abbiamo prorogato di 120 giorni gli effetti per aiutarli".