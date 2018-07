Moda Parigi, sfila Dior: l'eleganza del lusso nascosto

Parigi (askanews) - Linee pulite, colori chiari e tono su tono: la collezione haute couture autunno-inverno di Dior punta sull'eleganza della sobrietà. Nel primo giorno della settimana della moda di Parigi la maison sfila nei giardini del Museo Rodin, in una struttura completamente bianca, fatta di nicchie che contengono manichini con indosso i prototipi dei vestiti, realizzati in tela, immacolati. Un omaggio allo spirito dell'atelier della direttrice artistica Maria Grazia Chiuri che riassume così il senso della sua collezione: "L'alta moda non deve essere vistosa". "Un lusso nascosto" che esalta "il volume, il taglio, le finiture".