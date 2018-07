Mondiali 2018, la delusione dei tifosi del Giappone

Milano (askanews) - La delusione per l'addio ai Mondiali della propria nazionale è sempre grande, ma ancora di più se si perde la partita all'ultimo minuto di gioco, dopo essere stati in vantaggio per 2 a 0. È successo ai tifosi del Giappone che ci hanno creduto fino alla fine, ma si sono fatti rimontare dal Belgio. Sul 2-2, quando ormai tutti pensavano già ai supplementari, un gol di Chadli al 94esimo ha beffato il Giappone. Il Belgio affronterà ai quarti il Brasile.