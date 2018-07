Professionalità nuove e multitasking, la strategia di Ubi Banca

Milano (askanews) - Innovazione digitale e affermazione di nuovi modelli di servizio alla clientela guidano la strategia di evoluzione di Ubi Banca, che sta attuando un profondo cambio generazionale, anche a fronte degli esodi previsti, con l'inserimento di 1.100 persone in tre anni, di cui oltre 330 nel 2018. Oltre ai profili tradizionali si cercano nuove figure e competenze professionali, più specialistiche.

"I profili più specialistici hanno taglio quantitativo, curricula di persone che provengono da percorsi accademici, laureati in matematica, fisica, ingegneria, informatica. Oggi la professionalità che si discosta di più dal passato nel mondo del banking è quella del Data scientist, in grado di valorizzare e leggere il patrimonio di dati oggi disponibile più che mai" ha detto Marco Fardin, responsabile Selezione ed Employer Branding Ubi Banca. "Tutto il mondo della rete commerciale oggi è ancora governato dai curricula accademici di tipo economico e giuridico ma caratterizzati da un mindset diverso dal passato in cui è sempre più importante l'approccio di evoluzione e accompagnamento verso la strategia digitale e multi canale della banca".

In un contesto in continua trasformazione, così come i profili e le caratteristiche delle risorse interne che le banche hanno interesse a far crescere, si inquadra il programma di valorizzazione dei talenti UbiNext, lanciato a maggio e che proseguirà fino ad ottobre: si è partiti da un bacino di 500 giovani al di sotto dei 32 anni.

"La selezione si fa attraverso un processo di auto candidatura, per noi molto importante perchè ritenevamo importante che l'azienda desse un'opportunità a tutti, indipendentemente da performance o altre considerazioni, e volevamo cogliere la motivazione, quindi ci interessava sapere chi fosse motivato, intraprendente e volesse candidarsi. Si sono auto candidati in 300, 50 attiveranno a fine selezione e poi partirà il programma" ha detto Leonardo Orlando, responsabile Gestione e Sviluppo Dirigenti e Talenti di Ubi Banca.

Il programma sarà molto intenso, ci sarà molta formazione tecnica e comportamentale, la possibilità di partecipare a eventi e osservatori internazionali, di avere una job rotation molto più sviluppata, di partecipare a dei master e fare degli stage anche nelle sedi di rappresentanza all'estero. "L'obiettivo è formare dei giovani che siano in grado di traghettare questa grande trasformazione, aperti al cambiamento, capaci di creare dei network all'interno e all'esterno dell'azienda per creare la banca del futuro".