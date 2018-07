Torna il Muro del Canto, "La vita è una". Nel video c'è Giallini

Roma, (askanews) - "La vita è uno". É il nuovo singolo del Muro del Canto, la band romana formata da Daniele Coccia, Alessandro Pieravanti, Ludovico Lamarra, Eric Caldironi, Giancarlo Barbati Bonanni e Alessandro Marinelli, che anticipa il nuovo disco di inediti in uscita ad ottobre per Goodfellas. Il video, girato alla Palestra Popolare del Quarticciolo di Roma da Niccolò Falsetti, ha come protagonista Marco Giallini nei panni del custode della palestra e racconta la storia vera di un giovane pugile, Fabrizio Troya, e del suo allenatore Emanuele Agati.

Un brano che parla di impegno e riscatto sociale, infanzia e vita quotidiana. La band ha voluto mettere in luce l'importanza di progetti sociali e sportivi nei quartieri popolari romani, nelle periferie lontane dai privilegi. Una storia di coraggio e impegno, quello che ogni giorno portano avanti i tanti volontari che lavorano in queste zone per dare ai giovani un futuro migliore.

La prima occasione per ascoltare dal vivo il nuovo brano sarà il concerto del 7 luglio a Villa Ada - Roma Incontra il Mondo. Il Muro del Canto, dopo quasi un anno di stop, torna, infatti, in concerto per questa unica data estiva: un'occasione per ripercorrere il percorso musicale della band attraverso i brani contenuti nei tre dischi del gruppo.