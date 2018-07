Ania: assicurazioni a sostegno Paese, investimenti a 850 miliardi

Roma (askanews) - Le compagnie assicurative sostengono la crescita del paese, con investimenti per oltre 800 miliardi di euro. Un settore che ha superato la crisi finanziaria e sta supportando la ripresa dell'economia, come dimostrano i numeri del 2017. La presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina.

"È stato un bilancio positivo - ha detto Farina - i premi che abbiamo raccolto sono pari a 131 miliardi. Il settore ha realizzato utili per sei miliardi, di cui 400 milioni nell'auto. Gli investimenti sono pari a 850 miliardi, il 50% del Pil".

All'assemblea annuale dell'Ania, Farina ha fatto il punto sui risultati raggiunti e sui cambiamenti in atto. Il comparto assicurativo, infatti, ha mostrato solidità negli anni più difficili e guarda al futuro con fiducia. "Sta affrontando le tante sfide - ha sottolineato - innovando a tutto campo. Innova il modello di business, innova l'offerta, innova la sua proposizione ai clienti. In particolare, sta passando da un concetto di risarcimento dei danni a un concetto di servizio".

La metamorfosi delle compagnie di assicurazione è accompagnata però da un ruolo cruciale nel sostegno alla crescita, in una fase ancora delicata per l'economia. "Oltre a tutti i temi della protezione - ha aggiunto la presidente - il nostro settore è importante perchè investe le risorse finanziarie che raccoglie nell'economia reale. Il che significa finanziare le imprese, che oggi hanno bisogno di finanziamento per ripartire, significa finanziare le infrastrutture e dare così un supporto effettivo. Noi possiamo fare da volàno per consolidare una crescita che ancora mostra segnali di fragilità".