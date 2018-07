Argentero in "Cosa fai a Capodanno?": una commedia stupefacente

Roma (askanews) - Luca Argentero è una delle presenze fisse delle commedie italiane, e dopo l'uscita del film "Hotel Gagarin", a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione ha presentato il nuovo film di cui è protagonista, "Cosa fai a Capodanno?", prima regia di Filippo Bologna. Argentero fa coppia con Ilenia Pastorelli, e nel cast ci sono Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari.

"Sono quattro coppie che si danno appuntamento per passare il Capodanno in uno chalet in montagna, non si conoscono, e l'obiettivo è quello di fare un'ammucchiata. Ovviamente l'ammucchiata è un punto d'arrivo a cui non arriveranno mai perché gli incidenti che portano alla fatidica mezzanotte sono l'oggetto della narrazione. Il sesso è vero, è forse un pochettino, è attraente per definizione, quindi può fare appeal sul pubblico, ma il pubblico che si siederà in sala troverà tantissimi spunti di riflessione che non riguardano il sesso".

Bologna è stato il cosceneggiatore del fortunatissimo "Perfetti sconosciuti", e la sua prima regia per Argentero è sorprendente. "Sono rimasto davvero colpito, sono molto felice di far parte di questo progetto, perché vi renderete conto che si sente spesso parlare di black comedy, o del tentativo di riuscire a farlo, e questo mi sembra davvero riuscito. Fa esattamente quello che voleva fare ed è stupefacente quello che è riuscito a fare".