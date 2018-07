Il Camouflage di Berna Reale, performance in centro a Milano

Milano (askanews) - In occasione della mostra Brasile. Il coltello nella carne l'artista Berna Reale ha presentato per la prima volta in assoluto la performance Camouflage, che è partita dal PAC per poi svilupparsi lungo alcune vie del quartiere. L'artista - vestita in uniforme militare mimetica da lei realizzata - ha spinto un carro carico di lenzuola utilizzate per coprire le vittime di morti violente in Brasile, i cui corpi vengono lasciati per strada in attesa dell'arrivo della polizia. Una presa di coscienza ma anche un atto di denuncia contro le crescenti forme di violenza nelle nostre città.