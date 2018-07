L'Asi compie 30 anni, Vittori: Italia presente e protagonista

Roma (askanews) - Roberto Vittori, astronauta italiano dell'Agenzia spaziale europea e generale pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare è stato 3 volte nello Spazio, nel 2002, 2005 e nel 2011 volando sia a bordo della navetta russa Soyuz sia sulo Space shuttle, l'Endeavour e co0mmenat con queste parole i 30 anni di esperienza nello Spazio dell'Asi, l'Agenzia spaziale italiana.

"L'Italia nello Spazio è presente e protagonista. Abbiamo fatto veramente tantissime missioni in un contesto nazionale e in abito europeo, collaborazioni internazionali. L'Italia vanta un numero record di astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale e del resto la stazione stessa, la parte pressurizzata, è frutto della nostra industria almeno in gran parte".