Tofalo: dall'esperienza Asi l'esempio per creare il sistema Paese

Roma (askanews) - "Noi dobbiamo creare, prendendo a esempio il buon lavoro fatto qui, il sistema Paese in tutto quello che riguarda la realtà industriale, quindi non solo di Spazio e Aerospazio e il concetto è creare una squadra di supporto, direi una Nazionale, per supportare non solo le gradi realtà ma anche le associazioni più piccole, le startup e le piccole e medie imprese dei vari mondi dell'industria del settore Paese per vendere la tecnologia all'estero e rafforzare la squadra Italia all'estero".

Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, parlando a Roma a margine delle celebrazioni per i 30 anni dell'Agenzia spaziale italiana (Asi).

"L'Asi - ha concluso Tofalo - collabora con diverse progettualità con il Ministero della Difesa, quindi con lo Stato per i cittadini italiani, bisogna far capire tutte queste eccellenze e queste progettualità quali benefici portano al sistema Paese e quindi ai cittadini altrimenti rischiamo di parlarci soltanto tra addetti ai lavori, tra istituzioni, tecnici e uomini delle forze armate ma bisogna semplificare dei concetti e diffondere la cultura della Sicurezza e della Difesa".