Avvelenamento gas nervino, Gb: "Russia dica cosa è successo"

Roma, (askanews) - "E' il momento che la Russia si faccia avanti e spieghi esattamente cosa è successo". Così il ministro dell'Interno britannico, Sajid Javid, durante un intervento in Parlamento, ha chiesto che l Russia spieghi cosa è successo alla coppia risultata esposta al novichok, l'agente nervino utilizzato per avvelenare nel marzo scorso l'ex spia russa Sergei Skripal.

Theresa May ha aggiunto: "I miei pensieri vanno certamente alle persone di Wiltshire in seguito ai fatti dche hanno visto due persone colpite da un agente nervino. Vedere ancora due persone esposte al Novichok in Gran Bretagna è profondamente di disturbo e la polizia non tralascerà alcuna pista nelle indagini su ciò che è accaduto".