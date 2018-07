Giorgetti: creare condizioni per ridare fiducia a pmi

Roma, (askanews) - "Dare credito vuol dire ridare fiducia a chi ha voglia d'investire, a chi ha voglia di lavorare, creare sviluppo, fare impresa. Bisogna creare le condizioni affinchè il meccanismo che si è inceppato nel corso degli ultimi anni, come dimostrato dallo studio di Pricewaterhouse, in qualche modo ritorni ad essere oliato alla perfezione. Sappiamo di avere un sistema economico fatto da tante piccole e medie imprese che, normalmente, richiedono il credito bancario. Non c'è soltanto quello, ma anche quello deve funzionare. Naturalmente devono esserci le condizioni per sviluppare altre forme". Ad affermarlo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, in occasione della presentazione dell'analisi "Dare credito alle piccole e medie imprese" a cura di Pwc.