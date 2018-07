Migranti: Salvini, 42 milioni euro da "integrazione" a rimpatri"

Roma, (askanews) - 42 milioni di euro di progetti su "integrazione e accoglienza" dei migranti passano alla voce "rimpatri": lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini dal Viminale in conferenza stampa a fianco del vicepremier libico Ahmet Maitig.

"Vi dico solo, a beneficio dei giornalisti italiani, che guardando tutti i progetti in corso finanziati da Italia ed Europa sulla cosiddetta integrazione e sull'accoglienza, abbiamo recuperato nelle ultime ore, vado a memoria, circa 42 milioni di euro che abbiamo destinato alla voce 'rimpatri'. Quindi quello che era un business che faceva arricchire pochi sulle spalle di molti dal nostro punto di vista diventa un investimento in sicurezza e in rimpatri. La voce è sempre quella, 'immigrazione', però c'è modo e modo di usare i fondi che stanno sotto la voce immigrazione".