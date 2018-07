Migranti, Salvini:"traffico e morti in calo a inizio estate 2018"

Roma, (askanews) - Matteo Salvini riceve al Viminale il vicepremier libico Ahmet Maitig ed elogia le autorità libiche per il loro impegno che secondo il ministro ha portato "in questo inizio di estate" a un calo degli sbarchi e delle morti in mare.

"I dati anche e soprattutto grazie all'intervento delle autorità e della marina libica e li ringrazio di cuore, in questo inizio di estate, dal punto di vista del traffico di esseri umani e anche del numero di morti, che è inferiore, checché ne dicano alcuni giornali italiani, rispetto agli anni precedenti, sono dati positivi. Cercheremo di aiutare le autorità libiche a rendere quanto più gradevole possibile la permanenza nei loro centri di protezione e allontamento, e da ultimo proveremo a trovare altri risorse per i rimpatri volontari, sia dall'Italia che dalla Libia nei paesi di provenienza" ha detto Salvini.