Salvini: incontrerò tedesco Seehofer per linea comune su migranti

Roma, (askanews) - "La settimana prossima avrò un incontro con il collega tedesco Seehofer prima del Consiglio degli interni di Innsbruck per trovare un accordo italo-tedesco sul fenomeno immigrazione e mettere la Libia e l'aiuto concreto alla Libia come primo punto del Consiglio del 12 luglio a Innsbruck. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando al Viminale a fianco del vicepremier libico Ahmet Maitig. Si rafforza dunque la linea fra Salvini e il ministro tedesco ultraconservatore, che ha obbligato la cancelliera Merkel ad accettare la politica dei confini chiusi con l'Austria.

"Conto di tornare in Libia a breve e stiamo preparando missioni in altri paesi nordafricani nelle prossime settimane; per motivi di riservatezza non possiamo entrare nel merito delle date ma entro la fine dell'estate copriremo tutti i paesi nordafricani e intendo tutti" ha detto Salvini in questa conferenza diffusa sulla sua pagina Facebook.