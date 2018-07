Save the Apps, Semeraro (Amazon): sosteniamo rilancio Appennino

Roma, (askanews) - "Stiamo sostenendo il progetto Best of the Apps, realizzato dalle Fondazioni Vodafone e Merloni. Ci piace perchè unisce i prodotti della tradizione italiana, tipici, fatti dalle nostre aziende, probabilmente l'eccellenza dei prodotti dell'Appennino".

Così Francesco Semeraro, Made in Italy Manager di Amazon, in occasione della presentazione dei progetti Save the Apps della Fondazione Merloni e della Fondazione Vodafone.

"Stiamo cercando di farli conoscere in tutta Italia con l'ambizione poi di andare anche fuori confine - spiega Semeraro -. Mediante i servizi di Amazon, di vendita e logistici, quello che proviamo a fare è dare uno strumento in più a Best of the Apps, per realizzare questo grande sogno del rilancio dei prodotti tipici dell'Appennino".